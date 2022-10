Fascismo e aborto | la frase che azzera la sinistra Dem ammutoliti

(Di martedì 25 ottobre 2022) La libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene. Cita Montesquieu, Giorgia Meloni, nel suo discorso per chiedere alla Camera dei deputati la fiducia al sous governo. "Il governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese" è ladella premier chemesi di presunti allarmi democratici della. "Alla prova dei fatti anche su diritti civili evedremo chi mentiva e chi diceva la verità in campagna elettorali sulle nostre reali intenzioni", dice Meloni con telecamere che indugiano sui volti funerei di Alessandro Zan e Laura Boldrini... Poi è l'ora di passare alle "parole chiare" sulchieste a più riprese dallanonostante Meloni in realtà abbia ribadito le sue idee in più occasioni. In ogni caso, a ...

Wired Italia

...di un concreto percorso di revisione storico - culturale di quello che fu e rappresentò il...unioni gay rappresentano tout court "il frutto della furia dell'ideologia relativistica" e l',...'Questo aggiunge l'ex ministro è il rischio del nuovo governo, non il. L'opposizione si fa ... per le cose che ha detto in passato, per esempio sulla questione dell'. E quindi il governo ... Roccella, nuova ministra della famiglia: contro l'aborto e i diritti lgbt+ La libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene. Cita Montesquieu, Giorgia Meloni, nel suo discorso per chiedere alla Camera ...Il leader del Terzo Polo: 'Il rischio è questo non il fascismo. Meloni si è fatta largo da sola, è positivo per tutta l'Italia' ...