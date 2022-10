Fallimenti depredati 1 | 5 mln euro | la Guardia di Finanza pone agli arresti padre e figlio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 25 ottobre 2022) Teramo - Il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria delladidi Teramo ha eseguito due misure cautelari personali deglidomiciliari, disposte dal Gip di Teramo, Procaccini, nei confronti di un noto commercialista teramano, unitamente alresidente all'estero, per aver ottenuto, nell'ambito delle procedure a lui affidate in qualità di curatore fallimentare e commissario giudiziale, un indebito arricchimento per quasi 1,5 milioni di. In base alle indagini della magistratura svolte anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda, un avvocato e un imprenditore, sono state ricostruite alcune operazioni finanziarie ideate e attuate dal citato professionista nell'ambito di diverse procedure fallimentari iscritte presso il Tribunale di Teramo. In particolare, è ...