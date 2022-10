F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Messico Spiccano le imprese del 1964 e 1990 | ma le soddisfazioni scarseggiano

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Domenica 30 ottobre si disputerà il Gran Premio del, terz’ultima gara del Mondiale di Formula Uno 2022. Storicamente l’appuntamento di Mexico City non ha mai detto benissimo alla, che ha vinto solamente 2 delle 21 edizioni andate in scena. Anzi, nel primo stint iridato del GP, tenutosi tra il 1963 e il 1970, il Cavallino Rampante spesso e volentieri è rimasto con un pugno di mosche. Le uniche eccezioni riguardano il, quando John Surtees si laurea Campione del Mondo letteralmente in extremis al termine di una gara palpitante, approfittando del ritiro di Jim Clark al penultimo giro. Il figlio del vento conclude secondo anche grazie alla rapidità del murettosta, capace di segnalare al volo a Lorenzo Bandini di lasciare la piazza d’onore al compagno di squadra proprio all’ultimo passaggio prima ...