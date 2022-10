Evacuate scuole a Foggia | forse per spray al peperoncino

(Di martedì 25 ottobre 2022) Verifiche dei vigili del fuoco sono in corso in un complesso scolastico adove circa 300 studenti sono stati evacuati dagli istituti Einaudi e Lanza perché accusavano problemi respiratori. Dai ...

Dai primi accertamenti i vigili del fuoco ipotizzano si tratti di spray al peperoncino spruzzato nel corridoio che collega le due scuole, ed escludono la presenza di sostanze tossiche.