Europa | bollette | donne e sostegno all’Ucraina | il manifesto di Meloni alla prova dell’aula

(Di martedì 25 ottobre 2022) Questa mattina, alle 11, la presidente del Consiglio Giorgiaterrà il suo discorsoCamera dei deputati per chiedere la fiducia al suo governo. Il testo sarà una sorta diprogrammatico, che, secondo le anticipazioni, toccherà tutte le questioni fondamentali, dall’economiaguerra in Ucraina. Il voto di fiducia è previsto nel tardo pomeriggio, mentre domani toccherà al Senato. Giorgiaha preparato il discorso assistita solo dal fidato Giovanbattista Fazzolari, probabile prossimo sottosegretario all’attuazione del programma. Non sarà breve. Da Fratelli d’Italia prevedono che l’intervento della presidente del Consiglio possa durare circa un’ora – scrive La Stampa. Mentre da Palazzo Chigi trapela che l’intenzione è quella di «tracciare un...

Le buone notizie per Giorgia Meloni C'è caldo ine la domanda è in calo perché gli stoccaggi sono pieni. Così il Ttf di Amsterdam il prezzo ...Meloni che vede sgonfiarsi il caro -. Vale ...Riarmare l'con il bilancio Ue è vietato. Allo studio un Recovery ad hoc La strada per la ... allo studio taglio dei prezzi per la benzina e riduzione delleIl ministro dell'agricoltura ...Il caro bollette dovrebbe aver raggiunto il suo apice dando - finalmente - un po' di pace a famiglie e imprese. Secondo Nomisma Energia, con il calo ...Tra i timori più forti che oggi sentono gli italiani troviamo sicuramente l’aumento dei costi delle materie prime e quindi delle bollette ...