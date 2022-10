Esclusivo - Intervista a Masaaki Yuasa | le difficoltà dell' animazione oggi | la musica | la tradizione - Il Cineocchio

IlCineocchio.it

Ospite d'eccezione al Festival di Sitges 2022, dove ha anche presentato la sua ultima fatica, Inu - Oh ( la recensione ), abbiamo potuto sederci a fare quattro chiacchiere col regista giapponese ...Mario Giordanoil vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità ... In materia di transizione ecologica, un reportagesui cosiddetti "estremisti verdi". Infine, non ... Esclusivo - Intervista a Masaaki Yuasa: le difficoltà dell'animazione oggi, la musica, la tradizione L’arciduca Georg d’Asburgo-Lorena, ambasciatore di Ungheria in Francia, è il nipote dell’ultimo imperatore d’Austria. Ha parlato con Aleteia.Lewis Hamilton, in un'intervista esclusiva per Deadline, ha parlato della sua casa di produzione e dei primi progetti in cantiere ...