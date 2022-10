Energia | primo appuntamento europeo per il ministro Pichetto Fratin ed è subito gaffe

(Di martedì 25 ottobre 2022) Debutta con unail neodell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, sbarcato oggi a Lussemburgo per l’incontro tra i ministri europei dell’. Una riunione chiave per le trattative sul price cap, dopo il compromesso del Consigliodi giovedì scorso, che ha rinviato la decisione sul tetto ai prezzi dell’alla Commissione europea e all’incontro di oggi. Temi su cui ilnon è sembrato molto ferrato nonostante l’assistenza del suo predecessore Roberto Cingolani, rimasto come consulente del nuovo governo. Esordio delGilbertoal Consiglio UE: Dice che oggi si discute in seguito all’accordo ...

Sky Tg24

... è vero, ma Germania, Francia e Stati Uniti, la amano più degli altri, visto che nelsemestre ... Certamente il caroed il 'chiacchierato' metodo di cottura passiva low - cost hanno alzato ...Eni ha presentato la 21a edizione della sua World Energy Review , che pone inpiano la sfida per garantire l'accesso universale all'ed accelerare la transizione verso un mix energetico più sostenibile. Dall' analisi condotta sulle principali commodities ... Caro energia, aiuti in scadenza: primo impegno governo Debutta con una gaffe il neoministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sbarcato oggi a Lussemburgo per l’incontro tra i ministri europei dell’Energia. Una riunione c ...Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che il Governo Meloni opterà per la sperimentazione del nucleare di nuova generazione.