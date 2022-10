Emergenza migranti; il dossier sul tavolo del Viminale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Governo Meloni si è appena insediato e tra le priorità per il momento non sembrerebbe esserci il fenomeno dell’immigrazione clandestina dato che le emergenze economiche hanno la giusta priorità. Eppure in campagna elettorale l’obiettivo di diminuire gli sbarchi oltre ad essere un punto fermo da sempre della Lega di Matteo Salvini era nel programma della Meloni che aveva addirittura parlato di “blocco navale”. Il 2022 è senza ombra di dubbio un anno record per gli sbarchi dei clandestini, dove solo nell’isola di Lampedusa negli ultimi tre anni gli arrivi deisono quasi triplicati. Un bilancio impietoso che segna un drammatico aumento del fenomeno migratorio dove secondo i dati delsi è passati da 26.861 sbarchi nel 2020, a 52.667 nel 2021 e 78.740 alla data del 24 ottobre 2022. Sbarchi che hanno comportato un’oggettiva difficoltà ...

