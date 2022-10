Emergenza baby gang? Verità e falsi miti su bullismo e criminalità minorile

(Di martedì 25 ottobre 2022) Piccoli furti, atti di, lotta tra bande, risse. Diparla come di un’il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E diparlano, e tanto, le cronache. In Italia, da gennaio ad aprile 2022, quasi 2mila volte: più di due volte il numero di articoli apparsi in tutto il 2020. «È stato proprio questo il punto di partenza della nostra analisi: se ne parlava e se ne parla molto, ma non ci era chiaro se fosse a causa di una maggiore sensibilità dei media o perché, davvero, stava e sta succedendo qualcosa di nuovo e preoccupante», spiega Marco Dugato, ricercatore del centro di ricerca dell’Università Cattolica Transcrime (impegnato nella ricerca sullatransnazionale). Con il suo gruppo di lavoro ha mappato il fenomeno a livello ...

RaiNews

... ha offerto un taglio netto sull'immigrazione: 'Questo governo vuole fermare le partenze ... potenziamento delle forze dell'ordine e misure contro il dilagare delle- gang. Il ministro ...Ci sono anche altri due temi delicatissimi da affrontare: la violenza giovanile con legang e ... Sul fronte dell'immigrazione, il ministro ha sottolineato, inoltre, come "tutto quello ... Emergenza baby gang, a Verona vertice in Prefettura:"Interventi urgenti per l'inclusione" Sull'emergenza migranti il neo-ministro dell'Interno annuncia la convocazione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare il tema anche con le forze di Polizia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, il neoministro Piantedosi: 'Tra priorità immigrazione e baby-gang' ...