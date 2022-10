Elijah Wood protagonista del film Bookworm

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'attoresarà ildel nuovo, progetto che lo riporterà sul set in Nuova Zelanda.tornerà in Nuova Zelanda, dove ha girato la trilogia del Signore degli Anelli, in occasione delle riprese del nuovointitolato. Il progetto viene descritto come una commedia per tutta la famiglia ricca di avventure e sarà diretto da Ant Timpson, già dietro la macchina da presa di Turbo Kid. Ilracconterà la storia di Mildred, una dodicenne, la cui vita viene stravolta dal ricovero in ospedale della madre e dall'entrata in scena del padre, un illusionista americano chiamato Strawn Wise (il ruolo affidato a...