Elenoire sputa per terra al passaggio di Nikita | “Mi sale il sangue al cervello!”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 ottobre 2022)Ferruzzi non sopportaPelizon e questo lo ha più volte ribadito nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Anche quando la gieffina si è commossa per la sorpresa ricevuta dai fratelli,è stata l’unica (insieme a Pamela Prati che ha avuto un attacco di mal di pancia in piena modalità Gubbio) a non alzarsi per abbracciarla. “Non sono una ipocrita, non vado ad abbracciarla“, si è giustificata. L’astio nei suoi confronti è nato perchéin questo ultimo periodo si sarebbe un po’ avvicinata a Daniele, ossia il concorrente per cui la Ferruzzi nutre un certo tipo di interesse. “Appena vede un ragazzo che interessa ad una lei subito ci si butta sopra“, il commento in diretta alludendo proprio a Dal Moro.Ferruzzi controPelizon: “Quando ...