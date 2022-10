Eclissi parziale di sole | vista da Martina Franca Anche in Puglia osservatoro all' opera per il fenomeno

In un', come quella di oggi, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e inoltre il centro della nostra stella non risulta perfettamente allineato con quello della Luna, come ...Oggi, 25 ottobre, si potrà assistere a un'di Sole , visibile da ogni parte d'Italia. La luna si posizionerà tra la Terra e il Sole mettendo in scena uno degli eventi astronomici più spettacolari dell'anno. Se impossibilitati ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Grazie all'osservatorio astronomico del Parco Luigi Lilio di Savelli è possibile seguire in diretta le fasi dell'eclissi parziale di sole del 25 ottobre. L’eclissi solare parziale è iniziata poco pri ...