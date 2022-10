Ecco l’Unione della salute approvata da Bruxelles e spiegata da Sandra Gallina

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Covid-19 ha acceso nelle istituzioni diun’ampia riflessione sulla necessità di rafforzare la risposta dell’Ue di fronte alle sfideglobale, mettendo in luce le carenze di un’Unione con quasi nessuna competenza in materia di sanità. È in questo quadro, che si inserisce il pacchetto legislativo “Unione”, lanciato nel dicembre 2020 e approvato ieri in via definitiva dal Consiglio, con l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di governance sanitaria messi in campo nel contestopandemia. A parlarne è statache guida la Dg SanteCommissione europea in occasione dall’evento “Pandemia, strategia farmaceutica e transizione ecologica: le sfide del...