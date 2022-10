Ecco la quarta stagione di Boris | il tempismo è perfetto | la cialtroneria resta

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Me lo cucino io”, minaccia Corinna – “la cagna maledetta”– quando le dicono che l’algoritmo non vuole togliere una scena dal copione. Regista, troupe, produttori e attori di “” sono tornati per la, in tanti anni qualcuno è passato di grado. Corinna, per esempio, da attrice negata è diventata produttrice d’insuccesso, con un suo “Gengis Kahn” che le ha fatto perdere soldi. Lo schiavetto Alessandro ha trovato un buon lavoro in una piattaforma, che nella sigla rima con “norma”: tiene i rapporti con la committenza che impone di giustificare anche le spese per la ricariche telefoniche, da qui il sussulto di nostalgia: “Ah, le belle fatture di una volta!”. La piattaforma fuori dalla porta ha la fila di registi che si lavano poco e propongono copioni sul tema “vampiri contro studi di settore”. Assume René Ferretti come ...