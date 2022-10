Eccessiva sonnolenza diurna | nuova cura disponibile in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - E'inun nuovo farmaco, pitolisant (Ozawade*), indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'(Eds) in pazienti adulti con apnee ostruttive del sonno (Osa) nei quali l'Eds è stata trattata in modo non soddisfacente dalla terapia primaria per le apnee notturne, come la pressione continua positiva delle vie aeree (Cpap, Continous positive airway pressure) o nei quali tale terapia non sia stata tollerata, come dimostrano gli studi di registrazione. L'(Eds, Excessive daytime sleepiness) – si è ricordato oggi, nel corso di un incontro la stampa promosso dalla farmaceutica Bioprojet- è uno dei sintomi che lamentano i ...