È sempre mezzogiorno oggi non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) 25 ottobre 2022 Rai 1, 25 ottobre 2022, non va in? Il programma di Antonella Clerici deldi Rai 1 in realtà va in, ma in leggero ritardo, con partenza intorno alle 12.30, per lasciare spazio allo speciale in diretta del Tg1, a partire dalle 10.45, per seguire il discorso programmatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nuovo governo infatti si presenta alla Camera per ottenere la fiducia. Domani sarà al Senato. Eccodi Antonella Clerici parte in leggero ritardo. Streaming e tv Dove vedere È? Il programma di Antonella Clerici va in ...