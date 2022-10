Droga | contrabbando ed estorsioni | dodici arresti nel Napoletano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Polizia di Stato e Guardia di Finanza stanno eseguendo a Napoli e in provincia un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldi sigarette, traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) ed estorsione, reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Complessivamente sonole presone destinatarie dei provvedimenti cautelari (undici in carcere uno ai domiciliari). Tra le vittime dellefigurano anche due contrabbandieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

