Domenico Sorrentino | chi è | età | vita privata dell’arcivescovo italiano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022)è un arcivescovo cattolico, Vescovo delle Diocesi di Assisi. E’ noto per il suo impegno a favore della pace specie alla vigilia di un’importante ricorrenza ad ottobre quale il 36esimo anniversario dell’incontro proprio ad Assisi tra i rappresentanti delle religioni mondiali. E oggi come allora c’è la necessità di far cessare i conflitti, in particolare quello in corso tra Russia e Ucraina. La biografia del VescovoE’ nato il 16 maggio del 1948 a Boscoreale. Oggi pertanto ha 74 anni. Ha frequentato il seminario vescovile della Diocesi di Nola e poi quello Regionale a Salerno. Dal 1992 presta servizio presso la prima sezione della Segreteria di Stato della Santa Sede. Ma è nel 2005 che arriva la nomina a Vescovo da parte del papa Benedetto XVI ottenendo ...