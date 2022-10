(Di martedì 25 ottobre 2022) La «disfida dellette e dei» si è arricchita di un nuovo capitolo, grazie al Capitano che ha fatto il primo passo. L'ex moglie però non ha ricambiato la cortesia. In più pare che Ilary voglia a tutti i costi la separazione giudiziale in tribunale

Vanity Fair Italia

Francescoha provato a sotterrare l'ascia di guerra, ma la restituzione delle borsette firmate, che ... ma il gesto di pace del Pupone non fermerà l'iter burocratico previsto per il: ...Secondo il settimanale "Nuovo" Elisabetta Canalis e il marito sarebbero a un passo dall'addio dopo otto anni di matrimonio. Una rottura che segue quelle di- Ilary, di Wanda Nara - Icardi e tante altre coppie vip scoppiate negli ultime tempi. Però qui assistiamo a un caso (per ora) più unico che raro: niente comunicati stampa , furti reciproci di ... Divorzio Totti-Blasi: lui ha restituito le borse, ma i Rolex sono ancora nelle mani di lei La «disfida delle borsette e dei Rolex» si è arricchita di un nuovo capitolo, grazie al Capitano che ha fatto il primo passo. L'ex moglie però non ha ricambiato la cortesia. In più pare che Ilary vogl ...La conduttrice torna cosi a sfoggiare i suoi accessori griffati. Ma mancano ancora all'appello i costosissimi orologi, trafugati secondo il capitano, ...