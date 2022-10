Discorso Meloni | Red Ronnie | “Straordinario e coerente su covid”

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – “con quanto affermato in campagna elettorale el’intervento di Giorgianell’Aula della Camera sul”. Red, notoriamente critico sulle misure intraprese dai precedenti governi per fronteggiare la pandemia, ha commentato con l’Adnkronos, il passaggio dedicato alla pandemia dal presidente del consiglio Giorgiache oggi ha tenuto il suonell’Aula della Camera in vista del voto di fiducia. Il neopremier, nel suo intervento, ha detto a chiare lettere che “l’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che ...

Come previsto il caro - energia sarà la priorità per il governo. A confermarlo è la stessa presidente del Consiglio neldi in cui ha chiesto la fiducia alla Camera e al Senato. Bollette meno care, bonus sociale e tagli delle accise sui carburanti ...... ma a quanto pare per il 2023 non bisogna attendersi chissà cosa: nel suo, infatti,è stata chiara spiegando che, visto il poco tempo a disposizione per elaborare la legge di Bilancio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Le reazioni al discorso di Giorgia Meloni dimostrano che la politica estera sarà un problema. Per il resto con Salvini e Berlusconi è tregua di qualche ora.