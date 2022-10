DIRETTA | Governo Meloni | il discorso del presidente del Consiglio alla Camera VIDEO

Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è alla Camera per le dichiarazioni programmatiche del. LADALLA CAMERA Alle ore 12.30 si recherà al Senato per la consegna del testo delle dichiarazioni. Al termine del dibattito generale, la presidente terrà l'intervento di replica. ...di Monica Guerzoni Oggi il discorso della premier Meloni alla Camera e in serata il voto di fiducia al nuovo. Tutti gli aggiornamenti inIlMeloni alla prova dell'Aula. La premier alla Camera per le dichiarazioni programmatiche e in serata il voto di fiducia a Montecitorio. Di seguito il racconto della giornata. Ore 10.In mattinata il discorso in cui il presidente del Consiglio indicherà le linee programmatiche dell'esecutivo. Poi in serata la votazione ...Oggi il discorso della premier Meloni alla Camera e in serata il voto di fiducia al nuovo governo. Tutti gli aggiornamenti in diretta ...