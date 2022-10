Dinamo Zagabria-Milan stasera | canale | orario e dove vederla in tv

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizioalle 21:00 martedì 25 ottobre nella cornice dello Stadion Maksimir di. La formazione di Pioli cerca un pronto riscatto dopo le pessima prestazioni ottenuta contro il Chelsea, che hanno complicato e molto la qualificazione. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (streaming su Sky Go) e su Mediaset Infinity+ (solo streaming). Sportface.it inoltre vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. PROGRAMMA e TELECRONISTI DIFFIDATISportFace.