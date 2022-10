Dinamo Zagabria-Milan | le formazioni ufficiali | vittoria obbligata

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, valevole per la quinta giornata a gironi di Champions League. Alle 21:00 la squadra croata ospiterà i rossoneri allo Stadion Maksimir, in un match al cardiopalmo per un posto in Europa. È la resa dei conti per il Gruppo E di UEFA Champions League (UCL), con tutte e quattro le squadre in corsa separate da tre punti a due giornate dalla fine. La padrona di casa è ultima in classifica, incassando sconfitte nelle ultime tre partite di UCL dopo lacontro il Chelsea. Il, reduce da due batoste contro il Chelsea, deve obbligatoriamente vincere se vuole continuare il suo percorso in Europa. Ladi Ante ?a?i? è statisticamente forte in casa: i ...