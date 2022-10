Dinamo - Virtus | biglietteria aperta

...Store e su Vivaticket È iniziata una nuova settimana di lavoro in casaBanco di Sardegna: dopo la vittoria su Trento gli uomini di coach Piero Bucchi si preparano ad accogliere la...Madrid - Rayo Vallecano 1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris -Bologna 68 - 65 18:00 ...45 Salisburgo - Chelsea 18:45 Siviglia - Copenaghen 21:00Zagabria - Milan 21:00 Celtic - ...TagsbiglietteriaSabato appuntamento con la sfida contro le V nere nel remake della finale di Supercoppa: biglietti in vendita al Dinamo Store e ...In estate Sassari veniva indicata giustamente come la squadra che aveva cambiato meno: appena tre stranieri nuovi, Dowe, Jones e Onuaku. Per il resto nove giocatori confermati e così pure il coach Buc ...