Dinamo-Milan | Champions League | formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Alle 21.00 infatti si giocaZagabria -. Le due squadre sono attualmente terze con 4 punti a testa e hanno perciò le stesse possibilità di passare il turno. Sarà durissima per Leao e ...Questa sera alle 21 a Zagabria ilsfida la. Ecco il possibile undici di Stefano ...Champions 2022-23, stasera tante partite importanti: oltre alle squadre italiane anche Real Madrid, Psg, Manchester City e Borussia.Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan, tutto all'attacco: devi battere la Dinamo". I rossoneri devono tornare da Zagabria con i tre punti in tasca e ...