Difendiamo la famiglia tradizionale o spariranno pure i gay

Firenze Post

... come "Family Day -i nostri figli", "CitizenGo" o "Giuristi per la vita". Non solo ...dal senatore leghista Massimiliano Romeo e intitolata "Disposizioni per la tutela dellae della ...Invece ha una storia radicata, seppure recente, la galassia di associazioni ultra cattoliche e di Destra, da "Pro Vita e" a "i nostri figli", da "Citizen go" a "La Manif pour tous"... Papa Francesco: “difendiamo la famiglia, non imprigioniamola” Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha raccontato in un libro la vicenda della figlia scomparsa: nel volume commovente anche la postfazione del figlio Kevin ...Il Pontefice parla a braccio e sottolinea: "State attenti alle ideologie. Quando vengono a 'verniciare' la famiglia, si distrugge tutto" ...