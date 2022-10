‘De Luca travel’ | fermata a piazza Plebiscito per dire no alla guerra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrana parcheggio e finanziamento con i soldi dei cittadini. Sarà una manifestazione per la pace, ma èsu alcune tematiche che anticipano l’evento del 28 ottobre fortemente voluto dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De. Lui, lo sceriffo, questa volta punta sulla pace, ‘scortato’ dalle sue ‘truppe pacifiste’: studenti, sindacati e primi cittadini di almeno duecento comuni campani. La prova di forza di Departe dai numeri: 420 bus in arrivo a, almeno 20mila persone pronte a gridare no. Il problema, o la comodità, è che i torpedoni li paghiamo noi contribuenti. “Crepi l’avarizia”, Denon bada a spese, anche perchè i soldi sono dell’ente da lui governato: 300mila ...