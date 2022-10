DDP | “Bray avrebbe dovuto rompere la streak di Taker”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) Underrimarrà per smepre una delle leggende viventi del wrestling. Il suo palmares e la sua storica “” lo hanno reso immortale, anche se le innumerevoli vittorie a Wrestlemania sono state “macchiate” dalle due sconfitte con Reigns e Lesnar. I pareri in merito sono discordanti, secondo DDP sarebbeessere Wyatt a chiudere la carriera di Under. Le sue parole “Ho sempre pensato che sarebbeessere lui a batteree diventare il suo erede. Brock non aveva bisogno di batterlo. Se lo avesse battutola sua carriera sarebbe radicalmente cambiata“.