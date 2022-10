Dal presidenzialismo alle pensioni | Meloni | così cambieremo l' Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Siamo nel pieno di una tempesta, con un'imbarcazione che ha subito diversi danni, e glini hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata».il presidente del Consiglio Giorgia, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera per la fiducia. «Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava - va avanti il premier - come lo sono tutte le altre forze politiche, anche quelle che governando negli ultimi dieci anni hanno portato un peggioramento di tutti i principali fondamentali macroeconomici, e oggi diranno che hanno le ricette risolutive e sono pronte a imputare al nuovo governo, magari con il supporto di mezzi d'informazione schierati, le difficoltà che l'affronta». «Eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle ...