Dal doping al marketing | Betta Carbone racconta quando lo sport fa male perché fatto male

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella sua rubrica "Un libro in due minuti" questa settimana Lucia Esposito parla di "Mal di. Lofase" è un libro che parla die quindi di vita. Lo ha scrittogiornalista mamma eiva instancabile. Il suo libro è un viaggio nel mondo dellodei professionisti e anche quello dei dilettanti. Pagina dopo paginapassa ai raggi X luoghi comuni e accende un faro sulle ombre di un mondo checonosce bene. Un libro che si legge d'un fiato e coinvolge per la prosa cristallina manon parla solo di storie di campioni, ma anche della fatica e del ...

la Repubblica

Dopo il successo di Miami e aspettando il ritorno (2023) di Las Vegas, è la consacrazione per ... un personaggio quale Bernd Pansold, condannato per ilnella DDR - ma l'universo Red Bull che ...... è successo davvero di tutto, complice lo stop per accuse dicontro la rumena Simona Halep. ... Molto peggio va invece ad Anett Kontaveit, che si ritrova3° al 17° posto causa ingenti perdite ... Doping, la Russia perde un'altra medaglia d'oro dei Giochi di Londra: squalificata Natalia Antyukh (400 ostac… L'Agenzia internazionale antidoping ha squalificato l'atleta per un periodo che include anche le gare dei Giochi del 2012. Alle sue spalle si erano ...La Halep è risultata positiva al Roxadustat, un farmaco anti-anemia. Al momento è stata sospesa dopo la positività anche alle contro-analisi.