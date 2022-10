Da Jobs a Papa Giovanni Paolo II | tutte le citazioni di Giorgia Meloni

... ci sono i riferimenti al, ma di nuovo torna a citare come riferimento Giovanni Paolo II, ai martiri della mafia, ma anche all'ideologo conservatore Roger Scruton e persino a Steve. ...E citaFrancesco parlando della povertà che "non si combatte con l'assistenzialiasmo" Nel suo ... E rivede il motto di Steverivolgendosi ai giovani: "Ai ragazzi che scenderanno in piazza ...Tanti i punti trattati dalla premier nel suo primo discorso alla Camera dei Deputati, ma anche tante citazioni degne di nota ...Meloni nel suo discorso evoca le figure di Paolo Borsellino ed Enrico Mattei. E cita Papa Francesco parlando della povertà che «non si combatte con l’assistenzialiasmo» ...