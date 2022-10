Da famiglia a Patria | ecco le parole che userà la destra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Chi ha potere sulleha potere sulle cose. Ce lo hanno insegnato fior fiore di filosofi. E a sinistra lo hanno anche messo in pratica. Il vocabolario di quella parte politica ha privilegiato certee le ha spesso declinate in modo fazioso e manicheo, imponendole poi così atteggiate al dibattito pubblico. La sinistra si è arrogata il privilegio di essere una fonte battesimale e anche un lavacro delle coscienze: «se adotti il mio linguaggio sei automaticamente purificato e incluso nel club dei giusti». Finora la, quando ha preso il potere politico, si è adagiata sul linguaggio egemone: un po' perché non aveva la forza di smontarlo, un po' per uno stupido complesso di inferiorità. È ora di voltare pagina. E Giorgia Meloni sembra essersene accorta: nei suoi discorsi e interventi risuonano lemmi che non eravamo più ...