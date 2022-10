Critiche le opposizioni Conte | sembra l' agenda Draghi Letta | no a presidenzialismo

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'opposizione nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia dichiara un sonoro no, da Verdi, +Europa; qualche apertura dal terzoo polo Italia Viva - Azione. No da parte anche di Giuseppe...

Agenzia ANSA

...alla Camera rivolgendosi direttamente alle: "L'unica cosa che chiedo è di essere giudicata per quello che davvero dico, penso e faccio. A voi voglio dire che reputo utile le loro"...L'opposizione nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia dichiara un sonoro no, da Verdi, +Europa; qualche apertura dal terzoo polo Italia Viva - Azione. No da parte anche di Giuseppe Conte ... Letta: 'No al presidenzialismo' Conte: 'Opposizione intransigente al governo'. Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Un underdog. Vale a dire lo sfavorito, il perdente considerato tale ai nastri di partenza, quello quotato pochissimo ai botteghini. Ma che rovescia i pronostici e taglia il ...Conte: '5s implacabili'. Letta: 'Uniti per Kiev, inflessibili sulla Carta'. Stoltenberg: 'Bene Meloni su adesione Nato e aiuti Ucraina'. Comunità ebraica: 'Dal premier parole significative'. Speranza ...