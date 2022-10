Cristina D’Avena | in arrivo una raccolta | nuovi duetti con big italiani

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) In preorder da oggi 40, il sogno continua, ladiconinterpretati insieme a big della musica italiana Dopo la pubblicazione di una collana di LP picture disc contenenti i brani “pietre miliari” del suo repertorio,prosegue in grande stile i festeggiamenti dei suoi primi 40 anni di carriera, pubblicando il 25 novembre unain duplice versione, Standard e Deluxe Edition (in preorder da oggi: https://davena.lnk.to/40 ilsognocontinua) dal contenuto esclusivo.con artisti BIG del panorama italiano accompagnano la pubblicazione di numerosi inediti, rarità e chicche che i fan dell’Artista reclamano da tempo, oltre alle sigle ...