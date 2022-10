Cremonese | Alvini come Mondonico resterà fino alla fine??

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022), quale sarà il futuro di mister Massimilianoin sellaall’ultimo? Massimilianodi-Sampdoria, grave sconfitta in uno scontro diretto e uscita dal campo della squadra con i fischi dei propri tifosi, ha dichiarato di sentirsi tranquillo riguardo le sorti personali. Un messaggio che si basa su una convinzione legata alpresente: «Stiamo lavorando bene, mancano solo i risultati» ed effettivamente con 4 punti in 11 partite e l’ultimo posto in classifica la situazione non è rosea. Ma il mister grigiorosso sa che per lunga consuetudine in ognuna delle stagioni passate in Serie A la dirigenza del club non ha mai optato per l’allontanamento ...