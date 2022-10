Covid | oggi in Italia 48 714 casi e 120 morti La positività risale al 16 | 4%

Dopo il consueto calo del weekend risalgono i casi, ma sono in discesa rispetto a lunedì scorso. Presentata la proposta per una commissione d'inchiesta sulla gestione della ...di Redazione online I dati di martedì 25 ottobre. Il tasso di positività è al 16,4% con 297.268 tamponi Ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia. Sono 48.714 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore , contro i 11.606 di ieri (ma con meno tamponi come ogni lunedì) e soprattutto i 58.360 di martedì scorso. I tamponi processati sono 297.268 (ieri 80.319) con un tasso di ...Non si può escludere nuova ondata Covid ma non replicheremo in nessun caso il modello adottato in Italia: le misure più restrittive ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...