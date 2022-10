Covid | le notizie di oggi Bollettino | 48 714 casi | 120 morti Tasso positività 16 | 4% LIVE

(Di martedì 25 ottobre 2022) I tamponi processati sono 297.268. Le terapie intensive aumentano di 6 unità; i ricoveri invece sono 18 in meno. "L'Italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero Occidente", ha detto il presidente Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera, "ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello"

La società comunicò che i calciatori, per via dell'emergenza, accettarono la riduzione dei compensi da marzo a giugno, cosa che aveva "effetti positivi" sul bilancio per 90 milioni. Secondo i ...Primi casi anche in Sardegna di Cerberus, la variante del- 19 che dovrebbe sostituire la Ba.5, conosciuta come Omicron 5. Sono stati sequenziati dagli esperti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Per l'esattezza - spiega il ...Giorgia Meloni ottiene alla Camera la fiducia con 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Senza nascondere le difficoltà che dovrà affrontare, a partire dall'emergenza del caro-energia, p ...Bologna, appello di Pandolfi (Ausl): «È importante che gli over 60 si immunizzino contro entrambi». L’hub di Casalecchio aperto per fino al 2023, «stiamo facendo mille dosi al giorno» ...