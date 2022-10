Covid | 48 714 nuovi casi con 297 268 tamponi e altri 120 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati 48.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.606 . I tamponi ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi, Gimbe: i contagi tornano a scendere ma aumentano i ricoveri indagano i carabinieri Cornaredo (Milano), uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: aveva litigato con una donna in un bar Sospeso da ...Ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia. Sono 48.714 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 11.606 di ieri (ma con meno tamponi come ...In Italia ci sono 48.714 nuovi casi di coronavirus a fronte di 297.268 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 11.606 con 80.319 test). Nelle ultime 24 ore sono stati regi ...