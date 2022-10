Cosenza | ex poliziotto accusato di femminicidio nel 2005 | arrestato

Ma il 22 ottobre 2018 era giunta alla Procura della Repubblica diun esposto anonimo nel quale si ripercorreva la vicenda della morte di Lisa Gabriele e venivano indicati dei particolari noti ...... Ranault, Calvano, Anastasio, Silvestro, Guindo Piacenza 4 - 4 - 2: Rinaldi, Parisi,, ... Indagini in corso Da in escandescenze al pronto soccorso, aggredisce una calci e gli rompe un ...Montalto Uffugo (Cosenza) - I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato un uomo di 50 anni, Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale, con l'accusa di avere ucciso nel 2005 a M ...Aveva una relazione con Lisa Gabriele trovata morta in un bosco di Montalto a novembre del 2005, all'epoca si tentò di farlo passare come un suicidio ...