Cos’è la broncostenosi nel neonato | quali sono le cause e come si cura

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nei bambini molto piccoli, i problemi respiratori posavere molteplici: cardiache, polmonari, anatomiche e infettive. In alcuni casi si tratta di malformazioni congenite, in altri di condizioni acquisite a seguito di una patologia o di azioni che poscompromettere l’apparato respiratorio. Lanelè un’ostruzione a carico di un bronco che può avere diversee, conseguentemente, diverse tipologie di trattamento.lanel? La(detta anche stenosi bronchiale) è un restringimento definito e localizzato in un bronco, solitamente non associato ad altre malformazioni congenite. Può verificarsi a qualsiasi livello lungo l’albero bronchiale, ...