Coronavirus | il bollettino | 48 714 contagi e 120 decessi nelle ultime 24 ore In lieve aumento i ricoveri nelle intensive

(Di martedì 25 ottobre 2022) Netto balzo deiCovid in Italia24 ore con 48.714 nuovicontro gli 11.606 registrati il giorno prima: il totale da inizio pandemia sale a 23.408.393. È quanto emerge daldel ministero della Salute che comunica altri 120: le vittime complessive salgono a 178.753. Il tasso di positività è 16,38% (ieri era al 14,44%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 297.268 contro gli 80.319 del giorno precedente. Inin terapia intensiva Covid in Italia24 ore con +8 pazienti per un totale di 232 (37 i nuovi ingressi): incalo i ricoverati in area medica a ...

Sky Tg24

... 'Giusto dare informazione di ciò che si registra' Appuntamento fisso dall'inizio della pandemia, ilgiornaliero con i numeri dei nuovi casi dirilevati in Italia " e relativi ...Sono 4.644 i nuovi contagi daoggi, 25 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.911 ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 48.714 casi, 120 morti. Tasso positività 16,4% LIVE (Adnkronos) – Sono 48.714 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Al momento in Toscana risultano pertanto 50.055 positivi, +0,03% rispetto a ieri. Di questi 488, 19 sono in ospedale ...