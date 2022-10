Corona virus | Italia | 499999 attualmente positivi a test -8441 in un giorno con 178753 decessi 120 e 22729641 guariti 57034 Totale di 23408393 casi 48714 Dati della protezione civile | effettuati 297268 tamponi

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 25 ottobre 2022 2.104 Nuovi casi 9.640 Test giornalieri 6 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 594 ...Alla scoperta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti dell'universo Il Dottor Li e ilcon in testa una. La loro vita segreta Qual è il miglior libro per bambini che ...(Adnkronos) – Sono 48.714 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Netto balzo dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 48.714 nuovi contagi contro gli 11.606 registrati il giorno prima: il totale da inizio pandemia sale a 23.408.393. È quanto emerge dal ...