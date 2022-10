Cori anti-Napoli | Roma multata ma evita la chiusura della curva nel derby

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lase la cava con una pesante multa, malain vista del prossimo impegno casalingo, che è ilcontro la Lazio (6 novembre, ore 18). Il club giallorosso è stato multato di 15 mila euro dopo che i suoi sostenitori, nel corsopartita di domenica sera persa contro il, hanno “intonato per due volte – come si legge nella nota del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea -, al 38? pt e al 22? st, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitorisquadra avversaria”; e per “avere inoltre i suoi sostenitori, al 34? st, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portieresquadra ...