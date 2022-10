Contagi di oggi | il bollettino del 25 ottobre

(Di martedì 25 ottobre 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 252022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 48.714 mentre 120 sono i morti. In terapia intensiva sono ricoverati 232 pazienti (+6) mentre i guariti sono 57.034. Tasso di positività al 16,4% (in aumento rispetto al 14,4% del giorno prima). Dati importanti Il totale dei casi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.408.393. Sono 232 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri sono stati 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.106. Gli attualmente positivi sono 499.999 Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.753. Segui ZON.IT ...

In leggero rialzo il tasso di incidenza cheè pari al 15.69%, di quasi un punto superiore al 14.70% indicato il giorno prima. Quanto ai posti in ospedale ne risultano occupati 12 su 575 in ...Dall'inizio In Sardegna 1.114 nuovi, nessun decesso In Sardegna si registrano1.114 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 1.021 diagnosticati con tampone antigenico). ...(Adnkronos) – Sono 9.979 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 25 ottobre. Si registrano inoltre altri 26 morti. I nuovi casi a Milano città sono 1.025. 57.217 i tamponi ...Sono 2.127 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 14.769 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull’Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica emesso ...