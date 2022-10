Consulta provinciale studenti | elezioni suppletive entro il 31 ottobre

Orizzonte Scuola

Il progetto prevede la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle quali sono rappresentati l'Ufficio Scolastico, il Comitatoper l'UNICEF e ladegli ...... dell'associazione ristoratori, della Cna, dellagiovanile, del movimento Democratici per ... Il comitato aderisce inoltre alle mobilitazioni già in atto nel territorio a livelloe ... Surroga dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale eletti per il biennio 2021-2023 lo scorso anno: modello nota del Ds che indice le elezioni per ogni istituto Il Progetto. L’iniziativa della Consulta provinciale studentesca di Bergamo in collaborazione con la Provincia. Tre video prodotti dedicati al castello di Malpaga, diga del Gleno e rifugio antiaereo d ...La protesta arriverà fin sotto il palazzo della Regione per chiedere che nessuno resti a terra o debba viaggiare in piedi in condizioni estreme ...