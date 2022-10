Confermata la fotocamera da 200MP per il Redmi Note 12 Pro Plus

(Di martedì 25 ottobre 2022) Per il12 Proè statala presenza di unaposteriore da: parliamo del sensore ISOCELL HPX presentato pochi giorni fa da Samsung, che farà il proprio debutto sul dispositivo del produttore cinese. Il sensore ISOCELL HPX è caratterizzato dal formato 1/1,4?, ha una risoluzione da, vanta la tecnologia Binning Tetra 2 Pixel (output a 12,5 4×4 o 50 2x2MP), presenta la risoluzione video 8K a 30fps ed ha dimensioni dei pixel pari a 0,56 micrometri (1,12 micrometri con binning a 50MP e 2,24 micrometri con binning a 12,5MP). Non mancano il Dual HDR, lo Smart ISO e l’autofocus Super QPD. Il12 Pro (non) dovrebbe, invece, presentare un sensore principale Sony ...

... per ora le informazioni a corredo sono rimaste piuttosto scarse: sappiamo da conferme ufficiali che il Redmi Note 12 Pro (non Plus) avrà un sensoreprincipale Sony IMX766 da 50 MP con ...O ancora, il Note 12 Pro+ dovrebbe avere unaprincipale da 200 MP e uno schermo AMOLED curvo. La novità più interessante per il trio di smartphone (Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sono ...Sarà il sensore ISOCELL HPX che Samsung ha presentato appena qualche giorno fa. Appuntamento al 27 ottobre per scoprire tutta la gamma.Xiaomi conferma: Redmi Note 12 Pro+ avrà dalla sua una fotocamera Samsung da ben 200 MP. Ecco tutti i dettagli!