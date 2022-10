Co-somministrazione vaccino anti-Covid e anti-flu per insegnanti | il programma dell’ATS Insubria

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'ATSpropone alle scuole del suo territorio programmi di promozione della salute. Tra le azioni vaccinazioni per insegn, presentazione programmi promozione della salute nelle scuole, indicazioni operative/sanitarie per le scuole. L'articolo .

Questi soggetti " conclude poi la nota dela Pisana - devono aver già ricevuto una seconda dose booster cona mRNA monovalente. Per laulteriore devono essere trascorsi almeno ......in Italia 141.597.062 dosi dianti Covid , così ripartite: Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.438.447 (91,56% della popolazione over 12 persone con almeno una);. ...La Regione autonoma Valle d'Aosta aggiorna gli accordi con le farmacie per procedere con le campagne di vaccinazione contro l'influenza e il Covid-19. Si tratta in sostanza di un adeguamento ai nuovi ...Forse è l’unica parola e l’unico argomento che unisce (purtroppo) ceti sociali, gruppi etnici, giovani e adulti. Senza distinzione di razza o di credo ...