(Di martedì 25 ottobre 2022) Cnh Industrial punta sul Centro Ricerche di San Matteo, a, dove ha investito quasi 40 milioni di euro per farne ildi riferimento del gruppo per lo sviluppo ingegneristico deia ...

Agenzia ANSA

Industrial punta sul Centro Ricerche di San Matteo, a, dove ha investito quasi 40 milioni di euro per farne il polo di riferimento del gruppo per lo sviluppo ingegneristico dei trattori a ...: aIndustrial presenta il primo Dynamic Simulator per il settore agricolo. Con Carlo Alberto Sisto, president Emea diIndustrial. Risparmio: a Milano presentazione del Rapporto ... Cnh: a Modena polo europeo per elettrificazione trattori - Economia Cnh Industrial punta sul Centro Ricerche di San Matteo, a Modena, dove ha investito quasi 40 milioni di euro per farne il polo di riferimento del gruppo per lo sviluppo ingegneristico dei trattori a l ...