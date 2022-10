Cividate al Piano | i neodiciottenni a Roma per visitare il Senato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022)al. Lo scorso fine settimana idialsi sono recati nella Città Eterna, non solo per ammirare il passato, ma soprattutto per volgere uno sguardo al futuro. Il viaggio, organizzato e in parte finanziato dall’associazione Città del Giovane e dal Comune, ha avuto l’obiettivo di accendere un riflettore su temi come cittadinanza e politica, ma anche di unire i ragazzi in momenti di svago e cultura. “Ho partecipato all’iniziativa io stessa nella sua prima edizione, nel 2018, quando era stata proposta dall’allora direttivo dell’associazione. Quest’anno sono stata felice di poterla riproporre ai ragazzi della classe 2004. È stato bello vedere come hanno formato un gruppo unito e mi auguro che parteciperanno alle prossime iniziative di Città del Giovane, che sta ...