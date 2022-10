(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel governo Meloni, sono diversi i senatori dellache aspirano a incarichi istituzionali, come quelli di viceministro o sottesegretario. Una questione che potrebbe mettere in difficoltà l'...

Globalist.it

Dipenderà dall'opposizione", afferma, che ricorda: "Noi non abbiamo impedito provvedimenti importanti. Non mi aspetto che il Pd faccia un'opposizione patriottica. Mi basterebbe non ...Porrotutti: il vero problema arriverà a dicembre Ovviamente sul tavolo del faccia a faccia ... Nel frattempo in mattinata sono pure arrivate le parole di Luca, il presidente dei ... Ciriani avverte la maggioranza e gli ‘arrivisti’: “Non tradiamo la fiducia degli elettori